Касьянов считает приговор Улюкаеву суровым и показательным

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Экс-премьер РФ, председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов заявил РИА Новости, что считает суровым и показательным приговор, вынесенный в пятницу бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву – самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России – был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

Собеседник агентства отметил, что "суд проходил с громадными процессуальными нарушениями". "И в такой обстановке – такой суровевший приговор. Конечно, это я рассматриваю как расправу — показательная расправа. Разумеется, демонстративно жесткий приговор. При этом видите, какие суровейшие приговоры, по крайней мере, по Улюкаеву, мы видим, совершенно не основанные на каких-то реальных фактах", — сказал Касьянов РИА Новости.

По его мнению, в ближайшее время появятся и другие "дела".

"Будут еще сейчас дела осуждающие, в том числе, среди работников правоохранительных органов до выборов. Это требуется для демонстрации властью гражданам, что он ко всем относится, будь то к либерально настроенным министрам-коррупционерам, будь то к следователям или работникам полиции и так далее, — он ко всем относится строго одинаково. Я думаю, что будут до конца года, в ближайшие дни приговоры по разным (делам), может быть, в январе еще будут", — считает Касьянов.