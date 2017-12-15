Эксперт: Улюкаев не настолько болен, чтобы его освободили от наказания

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев не так сильно болен, чтобы претендовать на освобождение от наказания по состоянию здоровья, заявил РИА Новости известный правозащитник Михаил Сенкевич.

Ранее в СМИ появились предположения, что осужденного на восемь лет за взятку Улюкаева могут освободить по состоянию здоровья.

"Существует перечень заболеваний, которые содержатся в установленном законом списке и по которым наказание для больного действительно могут отменить. Однако этот список очень короткий, а заболевания, указанные в нем, такие, что Улюкаев по нему на данный момент никак не попадает, и поэтому говорить о каком-то возможном освобождении его от наказания по болезни нельзя", — рассказал правозащитник.

По его словам, в судебной практике случаев освобождения от наказания по болезни очень мало, и зачастую вышедшие таким образом из тюрьмы осужденные уже смертельно больны.

"Если у Улюкаева будет болезнь из этого списка, то у него будет шанс и право попросить освобождения, но это долгий процесс. И не факт, что суд согласится с его мнением", — добавил правозащитник.

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