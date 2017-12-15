КАЗАНЬ, 15 дек — РИА Новости. Полицейские задержали в Казани 22-летнего местного жителя, которого подозревают в надругательстве над десятилетней девочкой, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану.

"По версии следствия, 7 декабря в Казани десятилетняя девочка познакомилась в одной из соцсетей с подозреваемым, при этом в ходе переписки сообщила ему о своем возрасте. Несмотря на это, мужчина предложил ей встретиться. 9 декабря обвиняемый заехал за ней на автомобиле. В дальнейшем злоумышленник завез потерпевшую в безлюдное место в Авиастроительном районе и, пересев к ней на заднее сидение автомобиля, совершил насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

По информации следствия, о произошедшем девочка рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Как отмечает МВД по Татарстану, полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Казани. Спустя несколько часов полицейские его задержали. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи предъявили мужчине обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста". Причастность к совершению преступления он признал в полном объеме, уточнили в СК.

В четверг МВД по Татарстану сообщило о задержании 29-летнего ранее судимого жителя Казани, который, по версии следствия, 11 декабря напал на 8-летнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы, затащил ее на чердак одного из домов и надругался над ней.