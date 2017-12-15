Найденный на дне Ангары вертолет значительно поврежден

ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Следователи и представители МАК осмотрели вертолет, извлеченный спасателями из Ангары, и констатировали значительные повреждения, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"15 декабря 2017 года потерпевший катастрофу вертолет, поднятый со дна Братского водохранилища, осмотрен следственной группой совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Осмотр показал, что воздушное судно получило значительные повреждения", — говорится в сообщении пресс-службы.
В нем также отмечается, что обнаруженное в кабине вертолета тело пилота, доставлено в Братск для судебно-медицинской экспертизы.
Поиск пассажира воздушного судна продолжается.
По факту авиационной катастрофы Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.