Найденный на дне Ангары вертолет значительно поврежден

ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Следователи и представители МАК осмотрели вертолет, извлеченный спасателями из Ангары, и констатировали значительные повреждения, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным пресс-службы, 7 декабря вертолет Eurocopter АМ-350, принадлежащий частному лицу, вылетел по маршруту город Братск – поселок Чистый. На борту воздушного судна находились два человека. В пункт назначения вертолет не прибыл. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря обломки воздушного судна были обнаружены в 3,5 километрах от поселка Чистый, на льду одного из заливов реки Ангары. С помощью глубоководной техники обнаружили подо льдом Ангары корпус вертолета с зажатым внутри телом пилота.

"15 декабря 2017 года потерпевший катастрофу вертолет, поднятый со дна Братского водохранилища, осмотрен следственной группой совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Осмотр показал, что воздушное судно получило значительные повреждения", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что обнаруженное в кабине вертолета тело пилота, доставлено в Братск для судебно-медицинской экспертизы.

Поиск пассажира воздушного судна продолжается.

По факту авиационной катастрофы Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.