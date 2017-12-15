Юрист объяснил, почему Улюкаев получил "жесткий срок"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Приговор на 8 лет колонии для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева можно считать адекватным согласно той статье, по которой он был осужден, считает адвокат Александр Карабанов.
"Согласно той статье, по которой Улюкаев проходил, данный приговор является адекватным. Однако это говорит о том, что Улюкаев не пошел ни на какие соглашения и получил жесткий срок", — сказал Карабанов РИА Новости.
"До вступления приговора в законную силу Улюкаеву должны обеспечить максимально безопасные условия. Я думаю, это будет либо "Лефортово", либо спецблок СИЗО "Матросская тишина", — добавил Карабанов.