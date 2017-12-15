Юрист объяснил, почему Улюкаев получил "жесткий срок"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Приговор на 8 лет колонии для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева можно считать адекватным согласно той статье, по которой он был осужден, считает адвокат Александр Карабанов.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Согласно той статье, по которой Улюкаев проходил, данный приговор является адекватным. Однако это говорит о том, что Улюкаев не пошел ни на какие соглашения и получил жесткий срок", — сказал Карабанов РИА Новости.

"До вступления приговора в законную силу Улюкаеву должны обеспечить максимально безопасные условия. Я думаю, это будет либо "Лефортово", либо спецблок СИЗО "Матросская тишина", — добавил Карабанов.

Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

