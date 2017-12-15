Прокурор назвал приговор Улюкаеву символом неотвратимости наказания

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, получившему восемь лет колонии за взятку, является символом верховенства закона в России, заявил прокурор журналистам после оглашения.

"Назначенное наказание укладывается в рамки статьи и… соответствует тяжести преступления. (Это) символ верховенства закона и неотвратимости наказания", — сказал прокурор.

"Улюкаев лично потребовал и впоследствии получил взятку. Данное преступление является особо тяжким и подрывает доверие власти, отрицательно влияет на все сферы жизни граждан", — отметил обвинитель.

Причину неявок в суд ключевого свидетеля, главы "Роснефти" Игоря Сечина, прокурор назвал уважительной: по его словам, Сечин был в командировках. Обвинение "исчерпало возможности", направив главе "Роснефти" повестки на четыре заседания, сказал Непорожный.

Ранее прокуратура требовала назначить Улюкаеву десять лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа. Суд назначил экс-министру восемь лет колонии и 130 миллионов штрафа.