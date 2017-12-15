Приговор Улюкаеву соответствует тяжести преступления, заявил депутат ГД

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Решение суда, по которому бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев получил восемь лет лишения свободы, соответствует сложившейся судебной практике и тяжести преступления, заявил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Приговор соответствует судебной практики сложившейся и тяжести инкриминированного ему преступления", — сказал Пискарев РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.