Улюкаева отправят в "Лефортово" или "Матросскую тишину", сообщил источник

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, приговоренный в пятницу к 8 годам колонии строго режима за взятку, до вступления решения суда в силу будет находиться в одном из СИЗО Москвы, скорее всего, это будет "Лефотово" или "Матросская тишина", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Скорее всего, в одном из центральных изоляторов — "Матросская тишина" или "Лефортово"", — сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием этой информации РИА Новости не располагает.