По делу Захарченко завершили следственные действия по трем эпизодам

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу полковника Дмитрия Захарченко завершены следственные действия по трем эпизодам, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Завершены следственные действия в отношении бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений, которые выделены из основного дела для завершения расследования", — сказала она.

Обвиняемый и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, добавила Петренко.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко вместе с соучастником инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом, для получения взятки. Предприниматель передал Захарченко и его соучастнику взятку в размере 800 тысяч долларов США. При этом первоначально соучастники требовали 5 миллионов долларов США.

В 2015 году Захарченко и его соучастник потребовали от того же предпринимателя взятку в виде 50-процентной скидочной карты сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3,5 миллионов рублей. Также в 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить изъятие.

Помимо крупной суммы в различной валюте, среди имущества обвиняемого, обнаруженного следствием и арестованного по решению суда, – 27 объектов недвижимости, в том числе 12 квартир. Следователи устанавливают происхождение денег. Можно утверждать, что они получены незаконным путем, в том числе в качестве взяток, отметила Петренко.

"Следствием продолжается расследование еще двух эпизодов получения Захарченко взяток, а также ведется работа по выявлению иных эпизодов его преступной деятельности. Соучастник обвиняемого находится в розыске", — добавила представитель СК.