В Екатеринбурге женщину приговорили к 200 часам работ за "минирование" дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил местную жительницу Светлану Богданову к 200 часам обязательных работ по обвинению в ложном сообщении о минировании многоквартирного дома, сообщает прокуратура Свердловской области.

"Вину в совершенном преступлении Богданова признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, пояснив, что дом взрывать не хотела, преступление совершила по причине сильного алкогольного опьянения. Суд назначил Светлане Богдановой наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 27 июня Богданова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила сотруднику экстренной оперативной службы спасения по единому номеру телефона "112" заведомо ложную информацию о взрыве многоэтажного дома, расположенного по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге.

В связи с поступившим сообщением были задействованы комплексные силы правоохранительных органов. По прибытии на место сотрудники следственно-оперативной группы приняли меры для предотвращения последствий готовящегося взрыва. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, отмечает прокуратура.