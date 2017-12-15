СК возбудил дело после смерти двухмесячного ребенка в Ульяновске

САМАРА, 15 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухмесячного ребенка в Ульяновске, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

"Следственными органами … по факту гибели двухмесячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в квартире одного из домов в Засвияжском районе Ульяновска обнаружено тело двухмесячного мальчика. Следователи установили, что накануне родители младенца уложили его спать в своей кровати, а утром отец обнаружил тело малыша без признаков жизни.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка является асфиксия. Семья, в которой родился и воспитывался мальчик, характеризуется положительно, на учете в органах системы профилактики не состоит, добавили в СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Ульяновской области, дополняется в сообщении.