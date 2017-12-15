Житель Вологды напал с отверткой на полицейского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Следственные органы в Вологде возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который подозревается в нападении на сотрудника полиции с отверткой, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 27 ноября подозреваемый около дома на Пошехонском шоссе в Вологде нанес сотруднику полиции удар отверткой, который пришелся по руке.

"Как выяснили следователи, употреблявший наркотики мужчина был заподозрен полицейскими в приобретении наркотического средства. При его задержании подозреваемый попытался избавиться от приобретенного запрещенного вещества и оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, ударив одного из них отверткой", — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении находившегося при исполнении должностных обязанностей представителя власти". В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.