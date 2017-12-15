На Кубани рыбаки нашли останки человека

КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Следствие проводит проверку после обнаружения рыбаками в русле реки Лабы на Кубани человеческих останков, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"По факту обнаружения рыбаками 14 декабря в русле реки Лаба в станице Темиргоевской Курганинского района костных останков человека Лабинским межрайонным следственным отделом СК по краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что будет проведена генетическая экспертиза.