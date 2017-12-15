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Происшествия

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2017 года в России

10:4715.12.2017
(обновлено: 11:10 15.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОперация правоохранительных органов по задержанию. Архивное фотоОперация правоохранительных органов по задержанию. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Год еще не кончился, а его уже можно назвать одним из самых "богатых" на ЧП и преступления федерального масштаба, и уместить хотя бы основные в одном материале, не превышающем рамки разумного, попросту невозможно – пришлось делить на две части.

В первой читайте о телефонных террористах, парализовавших работу сотен и тысяч учреждений по всей России, уголовном преследовании информатора WADA Григория Родченкова, крупнейшем за годы московском смерче и других происшествиях, долго бывших в топе новостей.

"Заминировали" всю страну

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах?
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Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула общей сложности почти 2,5 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Эвакуированные сотрудники у офиса Яндекса в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Источник назвал число эвакуированных человек в России из-за "минирований"
Объектами телефонных террористов, в первую очередь, стали школы, вокзалы, больницы, аэропорты и торговые центры. Они практически не пропускали ни одно крупное здание, где работали или находились по своим делам тысячи людей.

Саперам даже пришлось проверять на наличие взрывных устройств храм Христа Спасителя и здание Госдумы в Москве. Апогеем стала ситуация в Казани, когда за один день в городе было "заминировано" около 200 крупных зданий и учреждений.

Эвакуация в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Волна ложных минирований затронула 75 российских регионов
Никаких требований "минеры" за все это время не выдвигали. Между тем еще в начале октября в ФСБ сообщили, что им удалось выяснить, кто стоит за звонками о "минировании" – подозреваются четыре россиянина, находящиеся за рубежом. На данный момент силовики совместно с иностранными коллегами пытаются вычислить их местонахождение.

Бороться с опасным явлением власти решили закручиванием гаек – в Госдуме рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм" до 10 лет лишения свободы.

Дело Родченкова

Григорий Родченков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Человек-оборотень": прокуратура возобновила уголовное дело Родченкова
Следственный комитет России осенью этого года обнародовал промежуточные результаты расследования в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Произошло это на фоне слухов о возможных ограничениях для российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году – слухах, которые в итоге обернулись страшным сном для ОКР, запретом России выступать на Играх под собственным флагом.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года. Родченков утверждал, что сам он обеспечивал выполнение этой программы в связке с руководителями министерства спорта РФ.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин назвал назначение Родченкова в систему российского спорта ошибкой
Российские власти категорически отвергают эти утверждения. Самого Родченкова в РФ обвиняют в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. В СК РФ заявляют, что есть достаточно доказательств того, что он уничтожил допинг-пробы спортсменов и письма WADA о хранении таких проб. Кроме того, по информации следствия, ряд тренеров и спортсменов дали показания о том, что Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии они были выявлены как допинг.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Родченков уже после отъезда в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов "с целью создания ложных доказательств". В ведомстве изъявили готовность предоставить WADA и МОК "доказательства таких манипуляций". Также СК отмечал, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили "сугубо индивидуальный характер".

Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Григорий Родченков
© РИА Новости / Михаил Сербин
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"Не верю!" В опубликованных NYT дневниках Родченкова нет доказательств
Кроме того, СК сообщил о новом деле в отношении Родченкова — на этот раз о воспрепятствовании следствию. Выяснилось, что он, бывший начальник отдела допинг контроля ФГУП "Антидопинговый центр" Тимофей Соболевскй и "иные лица" неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов. В обмен на информацию Дикунец от имени независимой комиссии WADA предлагали деньги, убежище в США или Канаде, а также гражданство одного из этих государств.

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© РИА Новости
Путин ответил на вопрос об информаторе WADA Родченкове

Смерч в Москве

ураган
"Крыша, прощай": очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии
Настоящим стихийным бедствием обернулся для Москвы и Подмосковья разыгравшийся днем 29 мая ураган со шквалистым ветром, ливнем и грозой. Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, привел к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, при разгуле стихии в Москве и области 15 человек погибли, пострадали около 200. В Москве повалило более 17 тысяч деревьев, были повреждены крыши почти 285 домов, более 2,1 тысячи автомобилей.

Транспортный коллапс регионального масштаба произошел в Подмосковье – были задержаны более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены четыре аэроэкспресса.

Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Как и с кого получить деньги за поврежденный ураганом автомобиль
Шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Горках, и выезд из резиденции оказался заблокирован. Участники совещаний у председателя правительства и журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции. Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась и знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как одна из достопримечательностей региона.

Последствия урагана в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевВ понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВетер в столице повалил тысячи деревьев.Сломанное ураганом дерево на трамвайных путях в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ветер в столице повалил тысячи деревьев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВетром срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ветром срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкПоваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Поваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПогибли шестнадцать человек, еще около ста пятидесяти пострадали.Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Погибли шестнадцать человек, еще около ста пятидесяти пострадали.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
© РИА Новости / Яна БурмистроваПерейти в фотобанкИз-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Яна Бурмистрова
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Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.Поваленные ураганом деревья, во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСиноптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.Автомобили, пострадавшие в результате урагана в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
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Поджог "Синдики"

Пожар в торговом центре Синдика в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперты: подмосковный ТЦ "Синдика" загорелся из-за поджога
Крупнейший за последние годы пожар в Москве случился в начале октября – загорелся строительный рынок "Синдика" на МКАД. Огонь охватил 55 тысяч квадратных метров, дым от пожара был виден за много километров. Управляющая компания оценила свои убытки в 4 миллиарда рублей.

В момент возгорания в здании находилось 3 тысячи человек, которых удалось оперативно эвакуировать, не допустив жертв. Пострадавших также были единицы. По данным МЧС, когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку с автомобилями посетителей, которые, увы, сгорели дотла.

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Крупный пожар в ТЦ "Синдика" тушили с помощью вертолетов

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Управляющая компания сгоревшего ТЦ "Синдика" оценила потери в 4 млрд рублей
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, результаты криминалистической экспертизы установили, что "Синдику" подожгли. Материалы проведенных исследований и экспертиз переданы в полицию.

По данным управляющей компании, на месте сгоревшего торгового комплекса уже решено построить новый площадью не менее 100 тысяч квадратных метров.

Пожар в ТЦ "Синдика": обрушение конструкций и взрывы на парковке
© РИА Новости / Андрей КульяновНа внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
На внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИз ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
© РИА Новости / Гульнара ВахитоваОгонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.Пожар в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Гульнара Вахитова
Огонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
© РИА Новости / Андрей КульяновПожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
Пожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
© РИА Новости / Андрей КульяновМЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание рынка окутано клубами черного дыма.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание рынка окутано клубами черного дыма.
© РИА Новости / Надежда ФроловаИз-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Надежда Фролова
Из-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.
© РИА Новости / Андрей КульяновНа подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.Тушение пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
На подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
© РИА Новости / Андрей КульяновМашина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАрендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКлубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Клубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
© РИА Новости / Андрей КульяновТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.Ситуация возле торгового комплекса Синдика после возгорания. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
ТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.
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"Тихоня" из Кратово

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Устал от жизни": найдена предсмертная записка стрелка из Кратово
Житель подмосковного поселка Кратово, которого соседи называли "тихоней", субботним июньским вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, убив четырех человек. На место происшествия прибыли полиция, бойцы Росгвардии, бригады медиков и следователи. Правоохранители оцепили место происшествия и начали штурм.

Ситуация серьезно осложнилась тем, что "кратовский стрелок" был вооружен гранатами. Он стал закидывать ими силовиков, четверо из них получили легкие ранения.

Во время противостояния между "стрелком" и правоохранителями загорелась крыша дома, где засел мужчина. Уже через час дом горел по всей площади, а еще часом позже выгорел полностью. Но в доме стрелка не обнаружили — ему удалось скрыться.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МВД раскрыли подробности операции по ликвидации "кратовского стрелка"
Все дороги в месте проведения спецоперации были перекрыты для автомобилей и пешеходов, дома оцепили правоохранители. На место были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии: военный и полицейский грузовики, бронированный автомобиль "Тигр" Росгвардии и даже два бронетранспортера.

Тем временем в СМИ появлялись тревожные слухи о том, что "кратовскому стрелку" удалось сбежать в Москву на "попутке", но им не нашлось подтверждения: "стрелок" был окружен силовиками, несколько часов оказывал сопротивление и в итоге был ликвидирован.

Как выяснилось позднее, "стрелком" оказался Игорь Зенков — бывший сотрудник МЧС, живший с Кратово тихой жизнью с больной матерью. Следователи установили, что Зенков за время своей работы неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал.

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Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. При разборе завалов дома нашли целый арсенал из винтовок, гранат, мин и другого оружия и боеприпасов.

Также следователи обнаружили две предсмертных записки "стрелка". Их содержание официально не раскрыли, однако источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что по одной из них можно сделать вывод о его подавленности и психической нестабильности.

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Спецоперация по задержанию стрелка и эвакуация жителей в подмосковном Кратово

Атака ИГ* на Росгвардию

Машины войск Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ИГ* взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне
В марте произошло крупнейшее за годы нападение боевиков на российскую воинскую часть: под покровом ночи несколько террористов проникли в часть Росгвардии в Наурском районе Чечни и, "выплыв" из тумана, напали на находившихся там бойцов. Никто из боевиков живым уйти не смог, но и потери среди силовиков оказались, по меркам мирного времени, огромными – шесть гвардейцев убиты, трое ранены.

Ответственность за нападение взяла запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*.

Опасаясь повторных нападений, Росгвардия в тот же день перевела все воинские части на Северном Кавказе в режим боевой готовности. Следственный комитет оперативно возбудил по факту случившегося уголовное дело, уже к середине дня личности боевиков были установлены.

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Атака на базу Росгвардии в Чечне: шесть военных погибли, боевики уничтожены
Буквально через несколько дней после этого ЧП некоторые СМИ, ссылаясь на источники и экспертов, начали распространять информацию о неготовности Росгвардии отвечать на такие атаки боевиков. В ответ ведомство огласило результаты служебной проверки, которая показала, что военнослужащие действовали в соответствии с должностными обязанностями и воинским уставом. Все погибшие бойцы были посмертно представлены к наградам.

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Нападение боевиков на базу Росгвардии в Чечне. Съемка камеры слежения

Неугомонная Мара

Нарушительница ПДД Мара Багдасарян. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва" Андрей Никеричев
Адвокат рассказал, почему Мара Багдасарян ездит без прав
Двадцатичетырехлетнюю москвичку Мару Багдасарян после лихих заездов на Mercedes Gelandewagen СМИ окрестили "королевой уличных гонок". В компании Руслана Шамсуарова, Абдувахоба Маджидова и Виктора Узкова Мара несколько часов ради забавы уходила от преследования сотрудников ДПС и поставила на уши всю столичную ГАИ. На молодых людей было заведено уголовное дело, в котором девушка фигурировала как свидетель. Хотя ей все-таки пришлось отсидеть 10 суток за неповиновение полиции, эта история, видимо, ничему девушку не научила.

Седьмого ноября 2016 года Мару вновь задерживают сотрудники ГИБДД. Изначально их внимание привлекла неправильно припаркованная машина, но после проверки у ее хозяйки оказалось 16 неоплаченных штрафов. Дело о парковке было передано в суд, который уже на следующий день добавил девушке еще 40 часов обязательных работ к 90 предыдущим — ранее их назначили за гонку и неоплаченные штрафы.

Стритрейсерша Мара Багдасарян у ГБУ Жилищник района Сокол в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уймите Мару: как хотят наказывать Багдасарян и ей подобных
Мара к этому обстоятельству отнеслась с безразличием. В течение следующих четырех месяцев срок обязательных работ был увеличен до 595 часов. Гонщицу также оштрафовали на 183 тысячи рублей и приговорили в совокупности к 39 дням административного ареста, в том числе за неисполнение судебных решений.

Впрочем, главной победой прокуратуры над "бедной гонщицей" можно назвать судебное решение о пожизненном лишении Багдасарян прав. Поводом для него стали припадки эпилепсии, которыми, по заключению врачей, страдает девушка. Гонщица с таким вердиктом не согласилась, очень быстро "вылечилась" и до сих пор пытается доказать в суде, что ей должны вернуть право на вождение.

Мара также недовольна действиями судебных приставов, которые заставляют ее выполнять обязательные работы. Она даже обратилась с жалобой на ведомство к президенту России, рассказывая, как ей угрожают арестом, если она не явится на место работы. Однако эти мольбы остались безответными.

Автомобиль врезается в девушку
© Depositphotos / konradbak
По ком гудит клаксон. Почему ежегодно в ДТП гибнет население целого города
К слову сказать, девушка еще в марте заслужила уголовное наказание в виде года исправительных работ за поддельный больничный лист. К концу года Мара отработала первые 200 часов обязательных работ в тверской библиотеке. Осталось отработать еще примерно 500 часов, но где они будут использованы, приставы и девушка пока не озвучивают.

Зато интересную информацию озвучила полиция. Багдасарян за этот год уже дважды задерживали за вождение без прав. В первый раз "гонщица" отделалась штрафом в 15 тысяч рублей. За второй "прокол", когда ее 6 ноября остановили на Комсомольском проспекте в Москве, наказание еще не назначено, но, скорее всего, это тоже будет штраф. Таков уж закон.

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© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?

"Ивантеевский стрелок"

Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов
© AP Photo / Jefferson County Sheriff's Department
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Утром 5 сентября в одной из школ подмосковной Ивантеевки произошло нечто странное: во время урока девятиклассник набросился на учителя кухонным топориком, а затем начал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Началась паника, дети стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала возбудили уголовное дело о хулиганстве, а затем добавили статьи о покушении на убийство. Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности.

Причина поступка школьника до сих пор неясна. Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что мальчика систематически унижали одноклассники, при этом руководство школы никак на это не реагировало.

Журналисты у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В суде заявили, что "ивантеевский стрелок" психически здоров
По словам и.о. директора школы Натальи Решетовой, не так давно у мальчика начались проблемы с оценками и поведением, он начал ходить к психологу. В роли специалиста выступала студентка пятого курса психолого-педагогического вуза, которая отмечала улучшение в состоянии ребенка, хотя мальчик, по словам Решетовой, отказывался участвовать в различных кружках. В суде сообщили, что психических расстройств у ребенка нет.

Из-за ЧП в Ивантеевке Росгвардия решила ужесточить требования к охраняющим школы ЧОПам и начала проверку школьных охранников по всей стране. Сам же "ивантеевский стрелок" был заключен под стражу. В конце октября Басманный суд Москвы продлил мальчику срок ареста до 5 февраля 2018 года — таким образом, Новый год ему придется встречать в СИЗО.

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© РИА Новости
"Удали мою жизнь": что произошло в Ивантеевке и почему ученик открыл стрельбу

*Террористическая организация, запрещенная в России

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