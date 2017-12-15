Выбор РИА Новости: главные происшествия 2017 года в России

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Год еще не кончился, а его уже можно назвать одним из самых "богатых" на ЧП и преступления федерального масштаба, и уместить хотя бы основные в одном материале, не превышающем рамки разумного, попросту невозможно – пришлось делить на две части.

В первой читайте о телефонных террористах, парализовавших работу сотен и тысяч учреждений по всей России, уголовном преследовании информатора WADA Григория Родченкова, крупнейшем за годы московском смерче и других происшествиях, долго бывших в топе новостей.

"Заминировали" всю страну

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты % Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.6% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула общей сложности почти 2,5 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Объектами телефонных террористов, в первую очередь, стали школы, вокзалы, больницы, аэропорты и торговые центры. Они практически не пропускали ни одно крупное здание, где работали или находились по своим делам тысячи людей.

Саперам даже пришлось проверять на наличие взрывных устройств храм Христа Спасителя и здание Госдумы в Москве. Апогеем стала ситуация в Казани, когда за один день в городе было "заминировано" около 200 крупных зданий и учреждений.

Никаких требований "минеры" за все это время не выдвигали. Между тем еще в начале октября в ФСБ сообщили, что им удалось выяснить, кто стоит за звонками о "минировании" – подозреваются четыре россиянина, находящиеся за рубежом. На данный момент силовики совместно с иностранными коллегами пытаются вычислить их местонахождение.

Бороться с опасным явлением власти решили закручиванием гаек – в Госдуме рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм" до 10 лет лишения свободы.

Дело Родченкова

Следственный комитет России осенью этого года обнародовал промежуточные результаты расследования в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Произошло это на фоне слухов о возможных ограничениях для российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году – слухах, которые в итоге обернулись страшным сном для ОКР, запретом России выступать на Играх под собственным флагом.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года. Родченков утверждал, что сам он обеспечивал выполнение этой программы в связке с руководителями министерства спорта РФ.

Российские власти категорически отвергают эти утверждения. Самого Родченкова в РФ обвиняют в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. В СК РФ заявляют, что есть достаточно доказательств того, что он уничтожил допинг-пробы спортсменов и письма WADA о хранении таких проб. Кроме того, по информации следствия, ряд тренеров и спортсменов дали показания о том, что Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии они были выявлены как допинг.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Родченков уже после отъезда в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов "с целью создания ложных доказательств". В ведомстве изъявили готовность предоставить WADA и МОК "доказательства таких манипуляций". Также СК отмечал, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили "сугубо индивидуальный характер".

Смерч в Москве

Кроме того, СК сообщил о новом деле в отношении Родченкова — на этот раз о воспрепятствовании следствию. Выяснилось, что он, бывший начальник отдела допинг контроля ФГУП "Антидопинговый центр" Тимофей Соболевскй и "иные лица" неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов. В обмен на информацию Дикунец от имени независимой комиссии WADA предлагали деньги, убежище в США или Канаде, а также гражданство одного из этих государств.

Настоящим стихийным бедствием обернулся для Москвы и Подмосковья разыгравшийся днем 29 мая ураган со шквалистым ветром, ливнем и грозой. Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, привел к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, при разгуле стихии в Москве и области 15 человек погибли, пострадали около 200. В Москве повалило более 17 тысяч деревьев, были повреждены крыши почти 285 домов, более 2,1 тысячи автомобилей.

Транспортный коллапс регионального масштаба произошел в Подмосковье – были задержаны более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены четыре аэроэкспресса.

Поджог "Синдики"

Шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Горках, и выезд из резиденции оказался заблокирован. Участники совещаний у председателя правительства и журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции. Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась и знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как одна из достопримечательностей региона.

Крупнейший за последние годы пожар в Москве случился в начале октября – загорелся строительный рынок "Синдика" на МКАД. Огонь охватил 55 тысяч квадратных метров, дым от пожара был виден за много километров. Управляющая компания оценила свои убытки в 4 миллиарда рублей.

В момент возгорания в здании находилось 3 тысячи человек, которых удалось оперативно эвакуировать, не допустив жертв. Пострадавших также были единицы. По данным МЧС, когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку с автомобилями посетителей, которые, увы, сгорели дотла.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, результаты криминалистической экспертизы установили, что "Синдику" подожгли. Материалы проведенных исследований и экспертиз переданы в полицию.

По данным управляющей компании, на месте сгоревшего торгового комплекса уже решено построить новый площадью не менее 100 тысяч квадратных метров.

"Тихоня" из Кратово

Житель подмосковного поселка Кратово, которого соседи называли "тихоней", субботним июньским вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, убив четырех человек. На место происшествия прибыли полиция, бойцы Росгвардии, бригады медиков и следователи. Правоохранители оцепили место происшествия и начали штурм.

Ситуация серьезно осложнилась тем, что "кратовский стрелок" был вооружен гранатами. Он стал закидывать ими силовиков, четверо из них получили легкие ранения.

Во время противостояния между "стрелком" и правоохранителями загорелась крыша дома, где засел мужчина. Уже через час дом горел по всей площади, а еще часом позже выгорел полностью. Но в доме стрелка не обнаружили — ему удалось скрыться.

Все дороги в месте проведения спецоперации были перекрыты для автомобилей и пешеходов, дома оцепили правоохранители. На место были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии: военный и полицейский грузовики, бронированный автомобиль "Тигр" Росгвардии и даже два бронетранспортера.

Тем временем в СМИ появлялись тревожные слухи о том, что "кратовскому стрелку" удалось сбежать в Москву на "попутке", но им не нашлось подтверждения: "стрелок" был окружен силовиками, несколько часов оказывал сопротивление и в итоге был ликвидирован.

Как выяснилось позднее, "стрелком" оказался Игорь Зенков — бывший сотрудник МЧС, живший с Кратово тихой жизнью с больной матерью. Следователи установили, что Зенков за время своей работы неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. При разборе завалов дома нашли целый арсенал из винтовок, гранат, мин и другого оружия и боеприпасов.

Также следователи обнаружили две предсмертных записки "стрелка". Их содержание официально не раскрыли, однако источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что по одной из них можно сделать вывод о его подавленности и психической нестабильности.

Атака ИГ* на Росгвардию

В марте произошло крупнейшее за годы нападение боевиков на российскую воинскую часть: под покровом ночи несколько террористов проникли в часть Росгвардии в Наурском районе Чечни и, "выплыв" из тумана, напали на находившихся там бойцов. Никто из боевиков живым уйти не смог, но и потери среди силовиков оказались, по меркам мирного времени, огромными – шесть гвардейцев убиты, трое ранены.

Ответственность за нападение взяла запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*.

Опасаясь повторных нападений, Росгвардия в тот же день перевела все воинские части на Северном Кавказе в режим боевой готовности. Следственный комитет оперативно возбудил по факту случившегося уголовное дело, уже к середине дня личности боевиков были установлены.

Неугомонная Мара

Буквально через несколько дней после этого ЧП некоторые СМИ, ссылаясь на источники и экспертов, начали распространять информацию о неготовности Росгвардии отвечать на такие атаки боевиков. В ответ ведомство огласило результаты служебной проверки, которая показала, что военнослужащие действовали в соответствии с должностными обязанностями и воинским уставом. Все погибшие бойцы были посмертно представлены к наградам.

Двадцатичетырехлетнюю москвичку Мару Багдасарян после лихих заездов на Mercedes Gelandewagen СМИ окрестили "королевой уличных гонок". В компании Руслана Шамсуарова, Абдувахоба Маджидова и Виктора Узкова Мара несколько часов ради забавы уходила от преследования сотрудников ДПС и поставила на уши всю столичную ГАИ. На молодых людей было заведено уголовное дело, в котором девушка фигурировала как свидетель. Хотя ей все-таки пришлось отсидеть 10 суток за неповиновение полиции, эта история, видимо, ничему девушку не научила.

Седьмого ноября 2016 года Мару вновь задерживают сотрудники ГИБДД. Изначально их внимание привлекла неправильно припаркованная машина, но после проверки у ее хозяйки оказалось 16 неоплаченных штрафов. Дело о парковке было передано в суд, который уже на следующий день добавил девушке еще 40 часов обязательных работ к 90 предыдущим — ранее их назначили за гонку и неоплаченные штрафы.

Мара к этому обстоятельству отнеслась с безразличием. В течение следующих четырех месяцев срок обязательных работ был увеличен до 595 часов. Гонщицу также оштрафовали на 183 тысячи рублей и приговорили в совокупности к 39 дням административного ареста, в том числе за неисполнение судебных решений.

Впрочем, главной победой прокуратуры над "бедной гонщицей" можно назвать судебное решение о пожизненном лишении Багдасарян прав. Поводом для него стали припадки эпилепсии, которыми, по заключению врачей, страдает девушка. Гонщица с таким вердиктом не согласилась, очень быстро "вылечилась" и до сих пор пытается доказать в суде, что ей должны вернуть право на вождение.

Мара также недовольна действиями судебных приставов, которые заставляют ее выполнять обязательные работы. Она даже обратилась с жалобой на ведомство к президенту России, рассказывая, как ей угрожают арестом, если она не явится на место работы. Однако эти мольбы остались безответными.

К слову сказать, девушка еще в марте заслужила уголовное наказание в виде года исправительных работ за поддельный больничный лист. К концу года Мара отработала первые 200 часов обязательных работ в тверской библиотеке. Осталось отработать еще примерно 500 часов, но где они будут использованы, приставы и девушка пока не озвучивают.

Зато интересную информацию озвучила полиция. Багдасарян за этот год уже дважды задерживали за вождение без прав. В первый раз "гонщица" отделалась штрафом в 15 тысяч рублей. За второй "прокол", когда ее 6 ноября остановили на Комсомольском проспекте в Москве, наказание еще не назначено, но, скорее всего, это тоже будет штраф. Таков уж закон.

"Ивантеевский стрелок"

Утром 5 сентября в одной из школ подмосковной Ивантеевки произошло нечто странное: во время урока девятиклассник набросился на учителя кухонным топориком, а затем начал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Началась паника, дети стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала возбудили уголовное дело о хулиганстве, а затем добавили статьи о покушении на убийство. Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности.

Причина поступка школьника до сих пор неясна. Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что мальчика систематически унижали одноклассники, при этом руководство школы никак на это не реагировало.

По словам и.о. директора школы Натальи Решетовой, не так давно у мальчика начались проблемы с оценками и поведением, он начал ходить к психологу. В роли специалиста выступала студентка пятого курса психолого-педагогического вуза, которая отмечала улучшение в состоянии ребенка, хотя мальчик, по словам Решетовой, отказывался участвовать в различных кружках. В суде сообщили, что психических расстройств у ребенка нет.

Из-за ЧП в Ивантеевке Росгвардия решила ужесточить требования к охраняющим школы ЧОПам и начала проверку школьных охранников по всей стране. Сам же "ивантеевский стрелок" был заключен под стражу. В конце октября Басманный суд Москвы продлил мальчику срок ареста до 5 февраля 2018 года — таким образом, Новый год ему придется встречать в СИЗО.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости "Удали мою жизнь": что произошло в Ивантеевке и почему ученик открыл стрельбу

*Террористическая организация, запрещенная в России