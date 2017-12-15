Под Екатеринбургом ликвидировали крупный пожар на свалке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Крупный пожар, возникший на свалке, расположенной на южной окраине Екатеринбурга, ликвидирован, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 14 декабря на площади 1000 квадратных метров вспыхнула свалка, находящаяся в Чкаловском районе города, на улице Черняховского.

"На 10.00 (по местному времени) 15 декабря открытое горение на несанкционированной свалке в Екатеринбурге по улице Черняховского ликвидировано. Происходит тление многометровых слоев мусора, сопровождающееся задымлением. Спецтехникой, предоставленной администрацией района, совместно с подразделениями МЧС производятся работы по проливке и засыпке тлеющего мусора", — уточняет ведомство.

По информации управления, сейчас на месте работают 45 человек и 18 единиц спецтехники. Кроме того, на тлеющую свалку организован вывоз снега с городских улиц.

"В районе свалки продолжают работать специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Каждые два часа специалисты МЧС проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере, превышения ПДК не выявлено", — отмечает управление.

Также, "в связи с распространением задымления в сторону жилых строений, находящихся в трехкилометровой зоне от очага тления", ведомство просит жителей застройки, граничащей с горевшей свалкой, не открывать окна, меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений.