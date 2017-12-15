На Алтае осудили мужчину за угрозы ножом сотрудникам скорой помощи

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Житель алтайского села Бобровка получил четыре года и два месяца колонии строгого режима за угрозы сотрудникам скорой помощи, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК Ольга Чеснокова.
"Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", — сказала Чеснокова.