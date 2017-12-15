На Алтае осудили мужчину за угрозы ножом сотрудникам скорой помощи

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Житель алтайского села Бобровка получил четыре года и два месяца колонии строгого режима за угрозы сотрудникам скорой помощи, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК Ольга Чеснокова.

По ее словам, вечером 14 февраля 2017 года мужчина, употребляя спиртное дома, почувствовал боль в области груди и вызвал бригаду "скорой помощи". Фельдшеры осмотрели гражданина и оказали ему помощь. После мужчина повторно вызвал бригаду и потребовал от фельдшеров оставаться у него дома, угрожая им ножом. Через некоторое время к дому обвиняемого прибыли сотрудники полиции, освободили двух фельдшеров и задержали мужчину.

"Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", — сказала Чеснокова.