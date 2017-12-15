В Хакасии начали проверку после сообщения об отравлении в детсаду

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по сообщению СМИ о массовом отравлении детей в детском саду в Хакасии, сообщила пресс-служба регионального СУСК.

Ранее управление Роспотребнадзора по республике сообщало, что работа детского сада в Хакасии приостановлена после того, как десять воспитанников детского сада "Ивушка" заболели кишечной инфекцией.

"Рядом СМИ распространено сообщение о поступлении в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления 15 воспитанников детского сада "Ивушка", расположенного в селе Бея Бейского района Республики Хакасия… начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.