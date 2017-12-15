ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима сотрудника челябинского филиала "Ростелекома", обвиняемого в хищении из пунктов проведения ЕГЭ 260 ноутбуков, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

Ранее правоохранители совместно с минобразования области и челябинским филиалом "Ростелекома" выявили мошенническую схему по хищению более 250 ноутбуков, которые должны были быть задействованы в видеонаблюдении в пунктах проведения единого госэкзамена в школах.

По данным прокуратуры региона, ведущий инженер "Ростелекома" в 2014–2015 годах установил и поставил на обслуживание в школы Челябинска 260 ноутбуков для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ. Затем мужчина по подложным гарантийным письмам от руководства компании забрал все ноутбуки якобы для технического обслуживания и заложил в ломбард, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, по сведениям прокуратуры, в марте 2017 года, воспользовавшись началом досрочного ЕГЭ, мужчина получил у работодателя еще 15 ноутбуков для организации подготовки ЕГЭ, которые похитил. В апреле на своем рабочем месте, пока отсутствовал коллега, он похитил мониторы и системные блоки, добавляет прокуратура.

Общий ущерб от действий обвиняемого школам составил около 4,6 миллиона рублей, телекоммуникационной компании — около 280 тысяч рублей, сообщает ведомство.

"Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя… Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Он обвинялся в "мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах", и "краже", уточняется в сообщении.