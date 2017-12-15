Движение автобусов из Хабаровска возобновили по всем направлениям

ХАБАРОВСК, 15 дек — РИА Новости. Движение автобусов по междугородним трассам возобновлено после циклона в Хабаровском крае, сообщил в пятницу РИА Новости представитель краевого ГИБДД.

Ранее сообщалось, что из-за циклона, который пришел в Хабаровский край в понедельник, было ограничено движение автобусов по трассам Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск-Владивосток и Биробиджан-Хабаровск. В течение нескольких дней в регионе шел снег, на дорогах образовался снежный накат и гололед.

"Движение пассажирских автобусов возобновлено по всем направлениям. Последним сняли ограничение по трассе Хабаровск-Комсомольск в пятницу в 11.00 (04.00 мск)", — сказал собеседник агентства.