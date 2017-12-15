Спасатели подняли вертолет с телом пилота из Ангары

ИРКУТСК, 15 дек — РИА Новости. Спасатели подняли из Ангары корпус вертолета с телом пилота, поиски пассажира пока не принесли результатов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области.

Вертолет Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. На льду Кочегаринского залива Ангары спасатели обнаружили обломки вертолета. Корпус был найден под водой с помощью глубоководного аппарата Falcon.

"Корпус вертолета с телом пилота поднят в четверг из воды с глубины 65 метров. Для этого была искусственно наморожена площадка вокруг майны, так как толщина льда на заливе не позволяет использовать необходимую для подъема технику. Поиски пассажира продолжаются, пока они не принесли результата", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя спасательного ведомства, за время поисковой операции аппарат Falcon обследовал площадь более 80 тысяч квадратных метров.

Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ по факту авиационной катастрофы заведено уголовное дело. После извлечения корпуса вертолета из воды на месте крушения проводятся следственные действия.