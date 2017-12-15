В Якутии семьям погибших в ДТП выплатят материальную помощь

ХАБАРОВСК, 15 дек — РИА Новости. Власти Якутии определили размер материальной помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП в Якутии, они получат по 300 и по 100 тысяч соответственно, сообщается на сайте правительства республики Якутия.

Вечером 8 декабря на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях столкнулись микроавтобус "УАЗ", следовавший из Нижнего Бестяха Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района, и встречный "КамАЗ". После столкновения машины загорелись.

В результате ДТП погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, еще трое пострадали. Все погибшие и двое пострадавших — жители Таттинского района.

"Выплаты единовременной материальной помощи будет производить министерство труда и социального развития республики Саха (Якутия). Согласно распоряжению, по 300 тысяч рублей выплатят семьям погибших в ДТП граждан, по 100 тысяч рублей – пострадавшим во время аварии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги на выплаты будут выделены из резервного фонда республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что материальную помощь семьям также оказали власти Таттинского района и жители республики. Открыты счета для перечисления им материальной помощи.