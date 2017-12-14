В МЧС начали проверку после сообщений о неприятном запахе в Москве

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа приступила к работе после жалоб москвичей на неприятный запах в столице, сообщил РИА Новости в четверг представитель МЧС России.

"На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ организована работа межведомственной рабочей группы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в состав рабочей группы вошли представители администраций Москвы и Московской области, а также Росгидромета, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

"Посторонние запахи в атмосферном воздухе фиксируются преимущественно в Центральном, Юго-Восточном, Северо-Восточном административных округах города Москвы, в городах Химки, Лобня, Мытищи, Балашиха Московской области", — отметил собеседник агентства. По его словам, соответствующие исследования проводятся ежедневно, превышений уровней предельно допустимой концентрации вредных веществ на территории Москвы не выявлено. Зафиксированы разовые превышения по сероводороду в воздухе в Балашихе вблизи полигона твердых бытовых отходов "Кучино".

По данным МЧС РФ, всего к работам привлечены 426 человек и 123 единицы техники.

Жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи жаловались на неприятный запах в столице на минувшей неделе. Роспотребнадзор провел исследование, отобрав пробы воздуха в девяти столичных административных округах. В ведомстве сообщили, что "причиной неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные". Как уточнялось, основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности и энергетики, использующие либо хранящие эти вещества в качестве одорантов.

Во вторник глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что Росгидромет представит в течение двух дней результаты проверки по неприятному запаху в Москве, а глава Росприроднадзора Артем Сидоров отметил, что на промышленных объектах Москвы не обнаружено превышение нормы выбросов в воздухе.