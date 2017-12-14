В Екатеринбурге загорелась свалка площадью в тысячу "квадратов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Мусорная свалка горит на площади в 1 тысячу квадратных метров на южной окраине Екатеринбурга, сообщает в четверг городская служба спасения "Сова".

"Около 19:00 (по местному времени) произошел пожар на мусорной свалке на улице Черняховского. На данный момент площадь пожара — 1000 квадратных метров, существует угроза распространения огня", — сообщает служба.

Служба отмечает, что горящая свалка находится в микрорайоне Химмаш на южной окраине столицы Среднего Урала.