Житель Курской области получил 20 лет за то, что сжег мать и сына

ВОРОНЕЖ, 14 дек — РИА Новости. Суд в Белгороде приговорил к 20 годам колонии жителя Курской области, который сжег заживо свою мать и 7-летнего сына, сообщила в четверг прокуратура региона.

В отношении 31-летнего жителя Курской области расследовалось дело по статьям "убийство двух лиц, в том числе малолетнего" и "умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба".

"В суде установлено, что 1 января 2016 года у подсудимого на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений произошел конфликт с матерью, в ходе которого женщина высказала крайне отрицательную оценку личности своего сына. Под воздействием негативных эмоций у него возник умысел на причинение смерти матери. Также мужчина решил убить и своего 7-летнего сына, который в это время находился вместе с бабушкой", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, вечером 1 января 2016 года подсудимый привез мать и ребенка на дачу матери в Старооскольском районе, оставил их в доме и поджег его. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины и мальчика наступила "от ожогового шока в результате поражения огнем 100% площади тела либо от токсического действия окиси углерода".

Приговор мужчине Белгородский областной суд вынес 14 декабря. "Суд… приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.