Суд вынес приговор бывшему прокурору Саранска по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек – РИА Новости. Суд приговорил бывшего прокурора Октябрьского района Саранска, обвиняемого в получении взятки, к 7,5 года колонии и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает в четверг следственное управление Следственного комитета РФ по Мордовии.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУСК по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему прокурору Октябрьского района города Саранска… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 1,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Кроме этого, осужденный лишен чина "старший советник юстиции", добавляет ведомство.

По материалам дела, в июле 2016 года осужденный, занимая должность прокурора района, предложил директору строительной организации передать ему взятку в размере 370 тысяч рублей за общее покровительство при коммерческой деятельности на территории Октябрьского района Саранска. Кроме того, уточняет СК, прокурор района пообещал не привлекать предпринимателя к ответственности в случае выявления нарушений в деятельности организации.

Директор компании сообщил о поступившем ему "предложении" в УФСБ по Мордовии. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников — после получения части взятки прокурора задержали, и в дальнейшем он был заключен под стражу, дополняется в сообщении.