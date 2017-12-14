МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Уголовное дело об истязании несовершеннолетнего возбудили в отношении 31-летнего жителя Подмосковья, которого уличили в систематическом избиении пасынка, сообщает в четверг ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, с октября по декабрь 2017 года подозреваемый, оставаясь один на один в квартире с сыном своей сожительницы, систематически наносил ребенку удары по телу, требуя таким образом выполнять его требования, выражая недовольство относительно поведения малолетнего.

"Своими умышленными преступными действиями подозреваемый причинил малолетнему кровоподтеки лица, ушибленную ссадину верхней губы, травматическое удаление двух передних зубов", — говорится в сообщении.

Мужчина задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.