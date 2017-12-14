МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Уголовное дело об истязании несовершеннолетнего возбудили в отношении 31-летнего жителя Подмосковья, которого уличили в систематическом избиении пасынка, сообщает в четверг ГСУ СК России по Московской области.
"Своими умышленными преступными действиями подозреваемый причинил малолетнему кровоподтеки лица, ушибленную ссадину верхней губы, травматическое удаление двух передних зубов", — говорится в сообщении.
Мужчина задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.