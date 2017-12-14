СК завел дело после падения башенного крана в Москве

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после падения башенного крана в Москве, в результате которого один рабочий погиб, а второй пострадал, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что днем 12 декабря на строительном объекте, расположенном по улице Академика Анохина, произошло падение крана. В результате пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один мужчина скончался в карете скорой помощи, второй пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В рамках расследования следователи установят лиц, допустивших нарушение, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц подрядной организации.