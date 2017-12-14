Курганский фермер надеется на Путина в деле о GPS-маячке для коровы

17:3314.12.2017
(обновлено: 17:34 14.12.2017)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Житель Курганской области Евгений Васильев, который подозревается следствием в покупке запрещенного в РФ GPS-трекера, надеется, что президент России Владимир Путин разберется в его проблеме.
В ходе ежегодной пресс-конференции у Путина спросили, что он думает по поводу инцидента в Курганской области, где многодетному фермеру, который прикрепил GPS-маячок на свою корову, вменяют незаконный оборот спецсредств. На это президент ответил, что постарается разобраться в этом вопросе.
"Я очень рад. Не ожидал, что моя беда получит отклик общественности и что благодаря журналистам это дойдёт до президента. Надеюсь, что он разберётся и, может, даже уже к Новому году мне и моей семье удастся вздохнуть спокойно и свободно", — приводит слова Васильева RT.
Он выразил надежду, что президент изучит его вопрос и примет меры, "чтобы простых людей перестали судить за это". Кроме того, фермер заявил, что если прокуратура снова вернет суд уголовное дело, то он не будет признавать вину.
По данным следствия, в конце январе жителя Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.
По данным Лебяжьевского райсуда Курганской области, в четверг суд постановил удовлетворить заявленное ходатайство гособвинителя о возвращении уголовного дела прокурору для устранения недостатков и проверки обоснованности привлечения мужчины к уголовной ответственности.
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.