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Происшествия

Курганский фермер надеется на Путина в деле о GPS-маячке для коровы

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (209)
17:3314.12.2017
(обновлено: 17:34 14.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Житель Курганской области Евгений Васильев, который подозревается следствием в покупке запрещенного в РФ GPS-трекера, надеется, что президент России Владимир Путин разберется в его проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин изучит, какая статья запрещает покупку маячка для слежки за животным
В ходе ежегодной пресс-конференции у Путина спросили, что он думает по поводу инцидента в Курганской области, где многодетному фермеру, который прикрепил GPS-маячок на свою корову, вменяют незаконный оборот спецсредств. На это президент ответил, что постарается разобраться в этом вопросе.

"Я очень рад. Не ожидал, что моя беда получит отклик общественности и что благодаря журналистам это дойдёт до президента. Надеюсь, что он разберётся и, может, даже уже к Новому году мне и моей семье удастся вздохнуть спокойно и свободно", — приводит слова Васильева RT.

Он выразил надежду, что президент изучит его вопрос и примет меры, "чтобы простых людей перестали судить за это". Кроме того, фермер заявил, что если прокуратура снова вернет суд уголовное дело, то он не будет признавать вину.

Племенная корова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По данным следствия, в конце январе жителя Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

По данным Лебяжьевского райсуда Курганской области, в четверг суд постановил удовлетворить заявленное ходатайство гособвинителя о возвращении уголовного дела прокурору для устранения недостатков и проверки обоснованности привлечения мужчины к уголовной ответственности.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.Видеооператоры перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖурналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.Журналистка перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКорреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.Журналист фотографируется перед началом большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Указатель в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.Телеведущая Ксения Собчак перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОбщение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСемья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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