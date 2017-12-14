Курганский фермер надеется на Путина в деле о GPS-маячке для коровы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Житель Курганской области Евгений Васильев, который подозревается следствием в покупке запрещенного в РФ GPS-трекера, надеется, что президент России Владимир Путин разберется в его проблеме.

В ходе ежегодной пресс-конференции у Путина спросили, что он думает по поводу инцидента в Курганской области, где многодетному фермеру, который прикрепил GPS-маячок на свою корову, вменяют незаконный оборот спецсредств. На это президент ответил, что постарается разобраться в этом вопросе.

"Я очень рад. Не ожидал, что моя беда получит отклик общественности и что благодаря журналистам это дойдёт до президента. Надеюсь, что он разберётся и, может, даже уже к Новому году мне и моей семье удастся вздохнуть спокойно и свободно", — приводит слова Васильева RT.

Он выразил надежду, что президент изучит его вопрос и примет меры, "чтобы простых людей перестали судить за это". Кроме того, фермер заявил, что если прокуратура снова вернет суд уголовное дело, то он не будет признавать вину.

По данным следствия, в конце январе жителя Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

По данным Лебяжьевского райсуда Курганской области, в четверг суд постановил удовлетворить заявленное ходатайство гособвинителя о возвращении уголовного дела прокурору для устранения недостатков и проверки обоснованности привлечения мужчины к уголовной ответственности.