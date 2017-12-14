Житель Югры, ранивший из травмата женщину, получил четыре года колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек — РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО) осужден на четыре года колонии за выстрел из травматического пистолета в голову посетительницы караоке-бара, сообщили в четверг в пресс-службе городского суда.

По данным суда, инцидент произошел в середине лета. Мужчина, находясь в караоке-баре, выстрелил из травматического пистолета, в результате чего пуля попала в голову женщине, причинив, как подчеркивается в сообщении суда, тяжкий вред ее здоровью.

Отмечается, что стрелявший полностью признал свою вину, а его родственники на стадии следствия выплатили пострадавшей 1 миллион рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда. Тем не менее уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по двум статьям УК РФ, связанным с хулиганством и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

"Окончательно назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что среди обстоятельств, смягчивших наказание, были наличие на иждивении у мужчины малолетнего ребенка, явка с повинной, а также раскаяние в содеянном. Кроме того, как подчеркнули в суде, пострадавшая не настаивала на строгом наказании своего обидчика.