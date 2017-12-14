Адвокат призвал не искать беспредел в деле фермера о GPS-маячке для коровы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. GPS-маячок, за который курганского фермера обвинили в незаконном обороте спецсредств, может также прослушивать разговоры, поэтому не стоит искать в этом деле беспредел правоохранительных органов, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Динзе.
"Я читал обвинительное заключение. Этот GPS-трекер имеет скрытую функцию аудиозаписи. Была проведена экспертиза, которая отнесла его к спецсредствам", — сказал он.
Адвокат пояснил, что фермер, согласно собранным доказательствам, собирался использовать оборудование не только как трекер. По его словам, также в деле есть свидетель, которому обвиняемый хвастался, что собирается прослушивать разговоры.
По данным следствия, в конце январе жителя Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.