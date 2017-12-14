СК отверг причастность к делу против Родченкова от 2011 года

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет РФ не принимал к производству уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ против информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011 году, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Уголовное дело, возбужденное в отношении Григория Родченкова в 2011 году по признакам преступления… "незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта", Следственным комитетом России к производству не принималось", — сказала она.

На большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин сказал, что считает странным, что Родченкову удавалось возить допинг из США и Канады в РФ на протяжении нескольких лет, и назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта.

Ранее на этой неделе в Зюзинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), а решение о его заочном аресте было принято еще в мае.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи якобы были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб, взятых на Олимпиаде в Сочи, российские спортсмены лишились 11 медалей и первого места в медальном зачете Игр. МОК 5 декабря опубликовал доклад комиссии, в котором отмечалось, что комиссия не нашла доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы".

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