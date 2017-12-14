В "Роснефти" заявили, что Сечин не отказывался приходить в суд

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин никогда не отказывался приходить в суд по делу Улюкаева, его неявка связана с загруженным графиком, о котором он предупреждал заранее, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Игорь Иванович Сечин никогда не отказывался проходить в суд, это (его неявка — ред.) связано с графиком, о котором он предупредил через адвоката суд в том числе. Суд и обвинение выбрали в интересах незатягивания дела такую форму судебного следствия – отказаться от приглашения. Они могли выбрать другую форму и постараться с этим графиком каким-то образом совпасть и договориться. Это дело суда. Ни разу Сечин не отказывался от явки в суд, и даже заявлял, что постарается придти, но в первую очередь обязан соответствовать заранее установленному графику", — сказал Леонтьев.

По его словам, речь идет либо о встрече главы "Роснефти" с серьезными партнерами, в том числе зарубежными, либо о проведении официальных мероприятий.