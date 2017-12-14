МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пьяного авиадебошира сняли с рейса Новосибирск — Москва, проводится проверка по статье "мелкое хулиганство", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Во время движения самолета к взлетной полосе 42-летний гражданин устроил в салоне пьяный дебош. Командир авиалайнера принял решение отложить полет и снять хулигана с рейса", — сказала она.
Полицейские доставили мужчину в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство". В настоящее время проводится проверка.