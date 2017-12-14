Путин о неявке Сечина в суд по делу Улюкаева: мог бы и прийти

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин мог бы и явиться в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, но своей неявкой он закон не нарушил, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Сечина, его неявки в суд. Если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но, насколько это я себе представляю, и я, безусловно, интересовался, потому что видел реакцию общественности на этот счет, — закон здесь ни в чем не нарушен",- сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"И как полагает следствие, достаточно собрано материала, в том числе и показания самого Сечина. Но я не могу с вами не согласиться в том, что Сечин мог бы и прийти (в суд — ред.). Что здесь такого? Мог бы повторить все то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов", — добавил президент.

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