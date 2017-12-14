В Кировской области хирург пойдет под суд из-за гибели пациента

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хирург клиники медицинского университета в Кировской области предстанет перед судом после гибели пациента во время операции, сообщается на сайте СК РФ.
Как отмечается, в марте 2017 года 57-летний мужчина проходил реабилитацию после операции в клинике университета Минздрава России. Ему была проведена плевральная пункция 31-летним хирургом. По версии следствия, он провел операцию с существенными нарушениями техники, в результате чего потерпевшему было причинено слепое проникающее колотое ранение грудной клетки с последующим развитием кровотечения. Из-за полученной травмы мужчина скончался.