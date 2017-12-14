Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор членам "спящей ячейки" ИГ*

НАЛЬЧИК, 14 дек – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии ужесточил вынесенный в октябре приговор пятерым членам так называемой "спящей ячейки" запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*), посчитав его чрезмерно мягким, сообщает сайт суда.

Ранее сообщалось, что члены бандгруппы Умар Гагиев, Мовла Сапралиев, Хасан Сапралиев, Джабраил Гагиев, Амирхан Сапралиев были осуждены за участие в НВФ, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Непосредственное руководство преступной группировкой осуществлял Умар Гагиев, Амирхан Сапралиев являлся сотрудником полиции. У них было много огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые в ходе следствия были обнаружены и изъяты в специально оборудованных схронах и местах проживания подозреваемых. Назрановский районный суд приговорил Умара Гагиева к 9 годам колонии строго режима, Амирхана Сапралиева — к 4 годам колонии общего режима, Мовлу Сапралиева — к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Джабраила Гагиева — к 3 годам колонии общего режима, Хасана Сапралиева — к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

"Проверив материалы дела, выслушав мнения сторон, обсудив доводы апелляционной жалобы, представления и письменные возражения, суд апелляционной инстанции установил нарушения в применении норм уголовного закона, а именно назначение судом первой инстанции чрезмерно мягкого наказания, не соответствующего тяжести преступления", — говорится в сообщении.

Верховный суд Ингушетии изменил приговор Назрановского райсуда, повысив срок наказания четверым подсудимым до семи лет лишения свободы в колонии общего режима, а срок наказания главарю группировки Умару Гагиеву оставлен прежним – девять лет колонии строгого режима. Все осужденные также должны выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей каждый.

*Террористическая организация, запрещенная в России.