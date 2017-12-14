СК проверит информацию об отравлении лекарствами в больнице под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 14 дек — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об отравлении медицинскими препаратами пациентов больницы в Воронежской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

"По данным СМИ, житель села Орлово Новоусманского района уже несколько дней находится в реанимации после капельницы, которую ему поставили в местной больнице. Вместе с ним после такой же процедуры недомогание почувствовали еще несколько человек. Предположительно, причиной резкого ухудшения здоровья стало отравление медицинскими препаратами", — говорится в сообщении.

Следствие начало процессуальную проверку после размещения в СМИ такой информации. В ходе проверки будут опрошены пострадавшие, делавшие капельницу медицинские работники, а также ответственные за поступление лекарственных средств в медучреждение.