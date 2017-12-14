Жителя Ростовской области обвиняют в убийстве пяти щенков

КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Житель Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пяти щенков бездомной собаки за то, что та его облаяла, сообщает прокуратура Краснодарского края.
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11.1%Принудительных работ
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По данным ведомства, 4 декабря около 04.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь на территории промзоны в Геленджике по месту своей работы в автомастерской, мужчина отомстил бездомной собаке, которая его ранее облаяла, убив пять ее щенков, а впоследствии подвесил тела животных на заборе.
"Уголовное дело направлено прокурором мировому судье для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года.