Жителя Ростовской области обвиняют в убийстве пяти щенков

КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Житель Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пяти щенков бездомной собаки за то, что та его облаяла, сообщает прокуратура Краснодарского края.

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Отмечается, что прокурор Геленджика утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Ростовской области., органы предварительного расследования обвиняют его по статье "Жестокое обращение с животными, из хулиганском побуждений, с применением садистских методов, повлекшее их гибель".

По данным ведомства, 4 декабря около 04.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь на территории промзоны в Геленджике по месту своей работы в автомастерской, мужчина отомстил бездомной собаке, которая его ранее облаяла, убив пять ее щенков, а впоследствии подвесил тела животных на заборе.

"Уголовное дело направлено прокурором мировому судье для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года.