СК возбудил дело после того, как самарского школьника избил отец сверстницы

САМАРА, 14 дек — РИА Новости. СК возбудил дело по факту нападения на 13-летнего подростка отца его сверстницы в Самаре, сейчас мальчик находится в больнице, сообщает СУСК по Самарской области.

"Следственным отделом … возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 ноября мужчина пришел в школу и нанес не менее двух ударов по лицу 13-летнему подростку. Как отметили в СК, причиной конфликта стала ссора между дочерью подозреваемого и потерпевшим. Сейчас подросток находится на стационарном лечении. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.