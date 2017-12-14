СК возбудил дело после того, как самарского школьника избил отец сверстницы

САМАРА, 14 дек — РИА Новости. СК возбудил дело по факту нападения на 13-летнего подростка отца его сверстницы в Самаре, сейчас мальчик находится в больнице, сообщает СУСК по Самарской области.
По версии следствия, 29 ноября мужчина пришел в школу и нанес не менее двух ударов по лицу 13-летнему подростку. Как отметили в СК, причиной конфликта стала ссора между дочерью подозреваемого и потерпевшим. Сейчас подросток находится на стационарном лечении. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.