ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Первое заседание по уголовному делу в отношении жителя Курганской области, купившего в интернете устройство для получения негласной информации, запрещенное в РФ, проходит в четверг, гособвинитель заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, сообщил РИА Новости помощник председателя Курганского облсуда Василий Шалай.

По данным следствия, в конце январе 2017 года мужчина для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ в связи с тем, что относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

Мужчина был задержан в помещении почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района при получении почтового отправления. Ему следствием было предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Как сообщали местные СМИ, мужчина-фермер приобрел данное устройство для того, чтобы следить за коровой, которая постоянно отбивается от стада.

"В четверг в Лебяжьевском районном суде началось первое заседание по данному уголовному делу. На заседании гособвинитель заявил ходатайство о том, чтобы вернуть дело прокурору. В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для принятия постановления", — рассказал собеседник агентства.