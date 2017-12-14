На Урале возбудили дело против депутата из-за драки на дороге

ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата в Челябинской области, он подозревается в причинении легкого вреда здоровью местного жителя в результате конфликта на дороге, сообщило в четверг следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 25 октября депутат Совета депутатов Карталинского городского поселения из-за конфликта на автодороге в городе Карталы несколько раз ударил местного жителя, причинив ему легкий вред здоровью.

Как сообщали местные СМИ, депутат на проезжей части напал с кулаками на водителя машины, ожидающего разрешающего сигнала светофора якобы за то, что тот его ранее "подрезал". Разняли дерущихся находившиеся рядом сотрудники полиции, уточняют СМИ.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается, уточняется в сообщении.