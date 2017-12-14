Под Сургутом автобус столкнулся с грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек — РИА Новости. В результате столкновения автобуса и грузовика под Сургутом (ХМАО) пострадали три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Авария произошла утром в четверг. По информации источника, автобус с вахтовиками въехал в грузовик на светофоре, не рассчитав дистанцию при торможении.

"Он столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека, среди них — водитель автобуса, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии", — заявил собеседник агентства.

В свою очередь, по данным местных СМИ, двое других пострадавших, находившихся в автобусе в момент случившегося, также были госпитализированы.