Барнаулец, лишенный прав на полвека, вновь попался пьяным за рулем

БАРНАУЛ, 14 дек — РИА Новости. Лишенный водительских прав на полвека барнаулец вновь попался за вождением в пьяном виде, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, с 2006 года мужчину 17 раз лишали водительских прав общим сроком до 6 февраля 2053 года.

"Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники ОБДПС и отстранили от управления. Во время обыска его квартиры правоохранители обнаружили увесистый пакет марихуаны", — говорится в сообщении.

Теперь мужчину будут судить по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже подвергнутым административному наказанию и имеющим судимость за аналогичное преступление, а также в незаконном обороте наркотических средств).