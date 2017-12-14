В Коми будут судить живодера, снявшего на видео убийство кота в "стиралке"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Житель Ухты, который из-за обиды на свою знакомую "постирал" в стиральной машине её кота, предстанет перед судом, сообщает прокуратура республики Коми.
10.5%Крупного денежного штрафа
11.1%Принудительных работ
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Отмечается, что мужчина признал свою вину, однако пояснить причины не смог.
"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Чибьюского судебного участка города Ухты. За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ, виновному лицу может быть назначено наказание до 6 месяцев ареста", — говорится в сообщении.