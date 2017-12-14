В Коми будут судить живодера, снявшего на видео убийство кота в "стиралке"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Житель Ухты, который из-за обиды на свою знакомую "постирал" в стиральной машине её кота, предстанет перед судом, сообщает прокуратура республики Коми.

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По версии следствия, 12 октября 37-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обидевшись на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в стиральную машину и включил ее. После первого цикла кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машину заново. Гибель животного он снимал на видео, которое отправил своей знакомой. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов".

Отмечается, что мужчина признал свою вину, однако пояснить причины не смог.

Заместитель прокурора Ухты утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины.

"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Чибьюского судебного участка города Ухты. За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ, виновному лицу может быть назначено наказание до 6 месяцев ареста", — говорится в сообщении.