Бастрыкин взял на контроль дела, возбужденные по данным СМИ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ряд проверок и дел, возбужденных по информации из СМИ, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По всем изложенным фактам территориальными следственными подразделениями СК России организованы и проводятся доследственные проверки, которые по поручению председателя СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — сказала она.

Как отметила Петренко, в минувшие дни в СМИ были озвучены истории из регионов России, связанные с противоправными действиями в отношении граждан. В частности, на федеральном телевидении были продемонстрированы записи с камер мобильных телефонов. На одной из них запечатлено, как подросток в Санкт-Петербурге избил бездомного, на другой – сотрудники медучреждения в Красноярске длительное время игнорировали мужчину, который лежал в коридоре и "не подавал признаков жизни".

Петренко сообщила, что на днях в СМИ освещалось происшествие, связанное с падением женщины в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва трубы в Санкт-Петербурге. Женщина получила 40% ожогов тела и была госпитализирована. Кроме того, обсуждалась история жителей поселков Лазовского района Приморья, которые не могут заготовить древесину для отопления жилья из-за того, что не получили от чиновников необходимые разрешения.

По словам Петренко, на контроль в СК России по указанию главы ведомства поставлено дело о гибели пятерых детей при пожаре в Новосибирской области 3 декабря. Следователям поручено проверить озвученные в СМИ сведения о возможной халатности со стороны контролирующих органов.

Руководству СУСК России по Курганской области поручено доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела в отношении местного жителя, осужденного в 2016 году за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Также следователям Курганской области поручено доложить о результатах проверки по факту возможного превышения должностных полномочий полицейскими и сотрудницей отдела по делам несовершеннолетних.