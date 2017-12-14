Спасатели готовятся поднять вертолет, упавший в Ангару

ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Спасатели в Иркутской области готовятся поднять вертолет Eurocopter АМ-350, обнаруженный подо льдом реки Ангара на глубине 65 метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.

Вертолет Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, вылетел 7 декабря из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке на лед.

По данным пресс-службы, на льду Кочегаринского залива Ангары, где были обнаружены фрагменты вертолета, в 500 метрах от берега разбит базовый лагерь. Сотрудники пожарно-спасательной провели обследование ледового поля в радиусе 200 метров. С помощью телеуправляемого подводного аппарата FALCON спасателям на глубине 65 метров удалось обнаружить деформированный вертолет с зажатым телом пилота.

"За конструкцию вертолета был закреплен трос, проведены подготовительные работы по его подъему. Толщина льда в месте крушения – 15-12 сантиметров, поэтому ночью спасатели наращивали лед — была искусственно наморожена площадка вокруг майны", — говорится в сообщении со ссылкой на начальника ГУМЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова.

Ориентировочно работы по подъему вертолета будут продолжаться в течение десяти часов. В сообщении уточняется, что продолжаются поиски пассажира, обследовано дно в радиусе 150 метров. Пока поиски результатов не принесли.