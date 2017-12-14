НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. Омский областной суд в четверг приговорил бывшего омоновца и бойца смешанного стиля (ММА) Серика Батталова, признанного присяжными виновным в убийстве владельца дорогого внедорожника Lexus, к 22 годам колонии, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"Приговором суда Батталову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с испытательным сроком один год, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, кроме того, удовлетворен иск родственников потерпевшего и взыскано 2 миллиона рублей в счет возмещения причиненного им морального вреда", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в прокуратуре Омской области пояснили, что суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы, но поскольку Батталов совершил преступление в период условного осуждения по предыдущему приговору, окончательное наказание составило 22 года лишения свободы. Накануне в прениях сторон гособвинитель просил суд назначить окончательное наказание в виде 23 лет колонии.

По данным СУСК, Батталов в сговоре с 26-летним другом 17 марта встретился с 41-летним владельцем Lexus GX460, которого нашел по объявлению о продаже автомобилей. Как установило следствие, при встрече Батталов с другом напал на мужчину и избил, а затем вывез в гаражи и задушил буксировочным тросом. По данным СК, тело мужчины соучастники вывезли в Новосибирскую область, где в лесополосе сожгли, а останки закопали.

Автомобиль и личные вещи мужчины на общую сумму 2,2 миллиона рублей соучастники похитили, пояснили в ведомстве. В СУСК уточнили, что Lexus GX460 был передан знакомой соучастников, которая после оформления документов обещала за него 1,5 миллиона рублей. Позже друг Батталова — 26-летний охранник частного охранного предприятия — покончил жизнь самоубийством.

Уголовное дело суд рассмотрел с участием присяжных заседателей. Батталов не признал своей вины и пытался переложить ответственность за преступление на погибшего соучастника, но гособвинителю удалось убедить присяжных в его виновности. 1 декабря они единодушно признали мужчину не заслуживающим снисхождения.