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Происшествия

Защита фигуранта дела Хорошавина просит переквалифицировать обвинение

Сюжет:
Арест губернатора Сахалинской области (177)
03:5114.12.2017
01210
© РИА Новости / Кирилл ЯськоПерейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фотоБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек – РИА Новости. Защита экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николая Борисова, который проходит по уголовному делу экс-губернатора Александра Хорошавина, в ходе прений попросила суд переквалифицировать действия ее подзащитного из получения взятки в пособничество получению взятки и назначить наказание, не связанное с реальным заключением сообщает корреспондент РИА новости из зала суда.

Экс-губернатор Александр Хорошавин (слева) на заседании Южно-Сахалинского городского суда по его делу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Адвокат Ольга Дружинина считает, что наказание, которое предложил Борисову прокурор, слишком серьезное – 7 лет в колонии строгого режима и штраф, равный двукратному размеру взятки.

"Мой подзащитный лишь выполнял просьбу своего непосредственного начальника (заместителя председателя правительства области) Сергея Карепкина, потому что боялся увольнения. Да, он был в кабинете Карепкина, где тот ему сказал, что скоро выборы, а губернатор лояльно относится к сельскому хозяйству, поэтому нужно поговорить с предпринимателями насчет денег на выборы. Борисов знал на Сахалине только Зубахина (инициатора строительства свинофермы), поэтому пересказал ему просьбу Карепкина", — сказала Дружинина.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Она добавила, что Борисов признает себя виновным в том, что передавал деньги от Зубахина Карепкину, но себе он ничего не оставлял и даже не пересчитывал деньги.

По словам адвоката, в сговоре с Карепкиным и Хорошавиным Борисов не участвовал. Он лишь выполнял указание непосредственного начальника Карепкина, от которого зависела его дальнейшая судьба.

"Почему лица, которые занимают разные позиции по делу, по сути получают одинаковое наказание, один признает вину, другой нет, странная ситуация. Считаю, что это слишком суровое наказание для моего подзащитного. Мы не ждали чудес от этого процесса и снисхождения со стороны гособвинения, но то наказание, которое озвучило гособвинение, нас удивило", — сказала Дружинина.

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка покидает зал заседаний Советского суда города Тулы после вынесения приговора.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Она попросила суд учесть, что ее подзащитный ранее не был судим, помогал следствию, частично признал вину, а также его личные заслуги в сельскохозяйственной деятельности, наличие ряда заболеваний.

"На иждивении у Борисова жена и сын-инвалид. Семья находится в тяжелом финансовом положении, кроме кредитов и долгов Борисов на государственной должности ничего не заработал. Его супруга, чтобы прокормить семью, вынуждена работать по 12 часов в сутки без выходных. Штраф обречет семью. Прошу назначить наказание, не связанное с реальным заключением", — сказала адвокат.

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