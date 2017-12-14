Песков прокомментировал ход дела Серебренникова

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В деле режиссера Кирилла Серебренникова речь не идет о каком-то давлении и цензуре, обвинения имеют под собой основу из-за неправильного использования госсредств, но о виновности до суда говорить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте вспомним слова президента, речь не идет о каком-то давлении, речь не идет о какой-то цензуре. Речь идет об обвинениях, которые имеют под собой основу и четкие показания в неправильном использовании государственных денег", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он отметил, что комментировать ход следствия не представляется возможным.

"И это было бы абсолютно неверно. Нужно исходить из того, что безусловно говорить о виновности Серебренникова нельзя до тех пор, пока нет решения суда. Признать его виновным может только суд", — подчеркнул Песков.