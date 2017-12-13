Суд рассмотрит дело полицейских, устроивших стрельбу в кафе на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 13 дек — РИА Новости. Шпаковский районный суд рассмотрит уголовное дело о превышении полномочий в отношении двоих полицейских, которые устроили стрельбу в кафе, ранив посетителей и официанта, сообщает Ставропольский краевой суд.

По данным суда, органы предварительного следствия установили, что в декабре 2016 года сотрудники полиции, находясь на дежурстве, прибыли по вызову в кафе, где трое его посетителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нарушали общественный порядок, а именно, громко выражались нецензурной бранью, умышлено били посуду, курили, на замечания персонала кафе не реагировали, оплачивать счет и уходить отказывались.

"Пытаясь утихомирить посетителей, сотрудники полиции, по мнению обвинения, явно вышли за пределы своих должностных полномочий, применив в отношении них насилие. Кроме того, полицейские произвели из табельного оружия четыре выстрела, причинив как посетителям, так и официанту телесные повреждения", — отмечает суд.

По информации суда, первое судебное заседание по делу назначено на 20 декабря 2017 года, полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий.