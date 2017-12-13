Суд рассмотрит дело полицейских, устроивших стрельбу в кафе на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 13 дек — РИА Новости. Шпаковский районный суд рассмотрит уголовное дело о превышении полномочий в отношении двоих полицейских, которые устроили стрельбу в кафе, ранив посетителей и официанта, сообщает Ставропольский краевой суд.
"Пытаясь утихомирить посетителей, сотрудники полиции, по мнению обвинения, явно вышли за пределы своих должностных полномочий, применив в отношении них насилие. Кроме того, полицейские произвели из табельного оружия четыре выстрела, причинив как посетителям, так и официанту телесные повреждения", — отмечает суд.
По информации суда, первое судебное заседание по делу назначено на 20 декабря 2017 года, полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий.